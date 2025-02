Paubox

A Paubox é líder em soluções de comunicação e marketing compatíveis com HIPAA para organizações de saúde. Listado na lista Inc. 5000 de empresas privadas que mais crescem, a Paubox é confiável por mais de 5.000 organizações de saúde, incluindo a AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health e Simonmed Imaging. Nossas soluções de email são certificadas pelo CSF ​​para o mais alto padrão de segurança e criptografará todo o email de saída por padrão. Isso permite que os provedores se comuniquem diretamente com seus pacientes do Google Workspace, Microsoft 365 ou Microsoft Exchange - não necessários portais ou códigos de senha. O email enviado é compatível com a HIPAA, sempre, sem o risco de erro humano. O PAUBOX E -mail Suite oferece criptografia de email segura, compatível com a HIPAA, segurança de entrada, prevenção de perda de dados, automação do fluxo de trabalho e muito mais para organizações de saúde de todos os tamanhos. Com o Paubox Email Suite Plus e os planos premium, obtenha recursos de segurança extras para interromper as ameaças por e -mail de entrada. Proteja seu e -mail contra spam, vírus, ransomware, ataques de phishing, violações de dados e perda de dados. Aproveite o marketing da PAUBOX para melhorar as comunicações dos pacientes e expandir seus negócios de saúde. Ao contrário de outras plataformas de marketing por e -mail, o Paubox Marketing é compatível com a HIPAA e nossa abordagem patenteada permite que os destinatários do email leiam mensagens seguras em sua caixa de entrada como email regular. Os fornecedores podem segmentar contatos e enviar campanhas de email altamente relevantes personalizadas com a PHI. A API de email do PAUBOX integra email compatível com a HIPAA em aplicativos de terceiros para enviar facilmente mensagens seguras e transacionais. Configure rapidamente o email seguro com integrações de API prontas para uso ou personalizadas usando as opções de API REST modernas ou SMTP. O Paubox Meellting é uma API de mensagens de texto compatível com a HIPAA que pode ser personalizada com PHI para melhorar o envolvimento do paciente. Aplicamos os mesmos princípios às mensagens de texto compatíveis com a HIPAA que tornam a suíte de e-mail Paubox tão amigável para o paciente-os destinatários não precisam baixar um aplicativo especial ou usar um portal protegido por senha para ler suas mensagens de texto.