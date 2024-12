Mais populares Adicionados recentemente Software de criptografia de e-mail - Aplicativos mais populares - Fiji

A tecnologia de criptografia de e-mail transforma e protege as informações à medida que elas trafegam por um servidor de e-mail, garantindo que os dados em trânsito permaneçam protegidos até que o destinatário pretendido seja identificado. Embora a criptografia de e-mail seja benéfica em vários setores, ela é essencial em setores como saúde e governo, onde informações confidenciais, como registros médicos e dados governamentais, devem ser criptografadas antes do compartilhamento. Essas ferramentas utilizam diferentes métodos de criptografia para ocultar informações, todos com o objetivo de impedir o acesso não autorizado a dados comerciais confidenciais. A criptografia em nível de transporte protege contra espionagem, garantindo que as informações permaneçam privadas até chegarem à rede de destino. A criptografia ponta a ponta oferece segurança adicional, mantendo os dados criptografados desde o momento em que o e-mail é criado até que seja acessado por dispositivos autorizados diretamente associados ao destinatário pretendido.