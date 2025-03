Ferramentas de entrega de e-mail - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

mailivery

Mailivery é uma ferramenta de aquecimento de e-mail com tecnologia de IA que visa melhorar a reputação do remetente de e-mail e aumentar a capacidade de entrega do e-mail. Ao se envolver em conversas de vendas geradas por IA, o Mailivery ajuda os usuários a contornar algoritmos de spam e direcionar seus e-mails para as caixas de entrada principais de seus clientes potenciais, em vez de para a pasta de spam. A ferramenta funciona usando IA para interagir com e-mails reais na caixa de entrada do usuário. Ele remove e-mails de spam e os responde em tempo real para melhorar a capacidade de entrega. Ao contrário de outros serviços semelhantes, o Mailivery aproveita uma rede peer-to-peer de mais de 10.000 usuários para gerar interações reais e melhorar a reputação do remetente. A ferramenta fornece aos usuários painéis que oferecem insights em tempo real sobre análises de spam e melhoria de reputação. Os usuários podem monitorar o número de e-mails que chegam como spam, verificar se estão na lista negra e receber recomendações práticas para melhorar sua reputação. O Mailvery permite que os usuários personalizem o volume e o tempo de suas interações, garantindo a máxima capacidade de entrega. A ferramenta opera nos bastidores em pastas dedicadas, minimizando a interferência nas atividades de vendas. Além disso, o Mailivery oferece opções para interagir com contas de e-mail de outros clientes, proporcionando melhores resultados à medida que diferentes endereços de e-mail interagem entre si. A ferramenta também oferece recursos de gerenciamento de equipe, permitindo aos usuários configurar suas contas e gerenciar ativamente as atividades de suas equipes e estatísticas de domínio. Além disso, o Mailivery fornece um verificador de reputação e um recurso de pontuação de spam para garantir que os usuários configuraram corretamente sua infraestrutura de e-mail. Os clientes recebem um identificador exclusivo para evitar serem agrupados com outros clientes por filtros de spam. No geral, o Mailivery visa ajudar os usuários a aumentar a capacidade de entrega e vendas de e-mail, melhorando a reputação do remetente de e-mail e contornando algoritmos de spam.