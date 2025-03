Bouncer

Bouncer - O serviço mais fácil de usar, porém o mais poderoso de validação e capacidade de entrega de e-mail. Bouncer é uma plataforma de verificação de e-mail e capacidade de entrega segura, semelhante a uma fortaleza SaaS (compatível com SOC 2 e GDPR), na qual milhares de empresas de 6 continentes confiam. A plataforma foi fundada em 2017 com a missão simples de melhorar a comunicação por e-mail Human 2 Human e ajudar as pessoas a se conectarem e permanecerem conectadas através do canal de e-mail. Bouncer é líder tecnológico no mercado de validação de e-mail. A verificação de lista e API são mecanismos de primeira linha com uma política de tempo de inatividade zero. O produto tem a melhor cobertura e alto desempenho (até 200 mil e-mails verificados por hora por cliente). Para ser uma solução mais complexa para os segmentos Empresarial e SMB, o produto possui recursos adicionais como Verificação de Toxicidade por e-mail e Kit de Entregabilidade, para que os usuários possam cuidar e melhorar sua capacidade de entrega. Bouncer também possui uma vasta biblioteca de integrações (principais ferramentas de automação de marketing, email marketing ou vendas). Por que você deve considerar o Bouncer como sua solução de validação e capacidade de entrega de e-mail? 1. Alta precisão com preconceito contra falsos negativos - para que os clientes não percam a capacidade de se conectar devido à categorização errada 2. A melhor cobertura - a capacidade de verificar endereços de e-mail hospedados por diferentes provedores de serviços de e-mail (mesmo verificação profunda e abrangente do Google Workspace e Office365) com uma baixa quantidade de resultados desconhecidos (0,3-3%) 3. Alto desempenho - velocidade de verificação e limitação de taxa generosa. Eles podem verificar rapidamente 200.000 e-mails por hora por cliente 4. Confiável (política de tempo de inatividade zero) e seguro - pronto para SOC2 5. Complexidade simplificada - solução tecnológica de alto nível com interface de usuário simples e intuitiva. Recursos: Verificador de e-mail e verificador de e-mail super simples de usar Basta arrastar e soltar sua lista de e-mail com até 250 mil endereços e deixar o verificador de e-mail do Bouncer fazer o trabalho! Você saberá quais e-mails são seguros para enviar, mas o aplicativo também detectará