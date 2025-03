Software anti-spam de e-mail - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

A tecnologia anti-spam de e-mail foi projetada para impedir que conteúdo malicioso chegue às caixas de entrada dos destinatários. Essas ferramentas analisam mensagens de e-mail, conteúdo e anexos em busca de ameaças potenciais, filtrando ou bloqueando qualquer um que pareça suspeito. Os administradores podem permitir conteúdo ou remetentes em que confiam enquanto bloqueiam ou colocam na lista negra aqueles considerados suspeitos. As empresas contam com ferramentas antispam de e-mail para proteger os funcionários contra ataques de phishing e evitar o download acidental de malware que pode comprometer as redes locais. Estas ferramentas também ajudam a garantir que informações confidenciais não sejam enviadas por engano a destinatários não autorizados, reduzindo o risco de violações de segurança.