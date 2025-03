Software de conteúdo de eLearning - Aplicativos mais populares

Nvolve

nvolvegroup.com

A Nvolve ajuda empresas de manufatura, cadeia de suprimentos e saúde a acelerar sua jornada para a força de trabalho e a excelência operacional, abandonando as instruções de trabalho, POPs e listas de verificação baseadas em papel e fornecendo melhorias em sustentabilidade, produtividade, qualidade e segurança. Isso inclui: Controle de documentos com assinatura eletrônica para tablet, aprendizagem rápida baseada em vídeo e ferramentas de aprendizagem combinada. Além disso, o Nvolve Marketplace permite acessar uma ampla gama de soluções de parceiros já integradas ao Nvolve e prontas para uso. Sua jornada de força de trabalho conectada começa com aprendizado e desenvolvimento, mas agrega valor a todo o seu negócio As forças de trabalho conectadas transformam a maneira como as fábricas e a cadeia de suprimentos são gerenciadas em muitas funções e funcionam melhor quando incorporadas a um programa mais amplo de força de trabalho e excelência operacional, permitindo que você acerte a primeira vez e todas as vezes! Nvolve é para: • Aprendizagem e Desenvolvimento • ESG e Sustentabilidade • Qualidade e OpEx • Saúde e Segurança • Manutenção e Operações • Recursos Humanos Disponível em 12 idiomas diferentes, a Plataforma Nvolve é credenciada pela ISO 27001:2017 e validada para GAMP5, em linha com a aplicação dos regulamentos europeus da EMA e da FDA dos EUA que regem a validação de sistemas informáticos.