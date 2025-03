Uxcel

uxcel.com

Os gerentes de design estão muito dispersos. Espera-se que você mapeie as habilidades de sua equipe, identifique materiais de aprendizagem em uma dúzia de plataformas, apenas para descobrir que faltam insights sobre como o aprendizado afeta o crescimento individual, da equipe e do negócio. E se você tivesse uma ferramenta que tivesse material de aprendizagem destilado, direto e gamificado que influenciasse diretamente as habilidades e os resultados de sua equipe? E, além disso, desbloqueia as habilidades, os pontos fortes e as áreas de melhoria exclusivas de toda a sua equipe? Não seria ótimo? Conheça o Uxcel - a única maneira de nivelar sua equipe de design com mapeamento automatizado de habilidades, apoiado por centenas de materiais de aprendizagem destilados, diretos e gamificados feitos por designers. O que você pode fazer com Uxcel? - Crie o gráfico de habilidades da sua equipe em menos de 20 minutos: obtenha uma visão panorâmica do conjunto de habilidades da sua equipe em 65 habilidades de design, agrupadas em 6 categorias principais. - Compare sua equipe com a indústria: compare sua equipe com mais de 230 mil designers no Uxcel em funções, regiões e anos de experiência. - Observe as habilidades da sua equipe crescerem ao longo do tempo: veja o impacto do aprendizado, das avaliações e dos desafios de design e como eles melhoraram sua equipe mês após mês. - Turbine o crescimento e o aprendizado: identifique áreas de melhoria e forneça materiais de aprendizagem, personalizados de acordo com seu nível de habilidade. - Construa um caminho de aprendizagem personalizado: atribua cursos, aulas, avaliações e desafios específicos para transformar seus pontos fracos em pontos fortes. - Melhore o desempenho deles com um único clique: descubra as principais habilidades do seu designer e designe-os para os projetos certos, no momento certo, para maximizar o resultado do design. Como somos diferentes? - Somos interativos e gamificados: centenas de horas de cursos interativos e gamificados, aulas, avaliações e desafios da vida real. - Não perdemos seu tempo: aprenda no seu próprio ritmo. O que você levou 3 meses para aprender, leva um dia com o Uxcel. - Acessível para todos, em qualquer lugar: crie hábitos de aprendizagem saudáveis, em qualquer dispositivo ou plataforma.