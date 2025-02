Software de conteúdo de eLearning - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

DataCamp

O que é Datacamp for Business? O Datacamp é a plataforma preferida para aprender sobre dados e IA, colaborar por meio de dados e recrutar talentos prontos para o trabalho. O DataCamp for Business capacita toda a sua organização com dados vitais e habilidades de IA, independentemente do seu ponto de partida. Apoie as equipes de 2-10k+ com uma mistura das tecnologias e habilidades mais sob demanda do mundo. Ajude sua equipe a criar confiança e habilidades através do aprendizado ativo com mais de 460 dados e cursos de IA para todos os níveis. Crie uma academia de dados personalizada para as necessidades específicas da sua empresa. Melhore a produtividade, o ROI e a tomada de decisão orientada a dados. Dados líderes mundiais e currículo de IA: capacite sua equipe a desenvolver habilidades de dados e IA usando o currículo de aprendizado mais profundo do setor, incluindo Python, SQL, R, AI generativo, ChatGPT, Power BI, Tableau, Data Literacy e muito mais. É fácil personalizar faixas de aprendizado existentes ou criar novas com a ajuda de nossa equipe de especialistas. Desde a codificação desde o primeiro dia até a aplicação de conhecimento a situações da vida real e o aprimoramento dos fluxos de trabalho com IA generativa, a abordagem prática de aprendizado do Datacamp cria proficiência 6x mais rápida que o aprendizado tradicional. Datacamp Workspace, seu IDE no navegador: o espaço de trabalho é o IDE moderno do navegador do Datacamp, acelerando seu caminho para insights de dados. Com um assistente de IA embutido e uma operação 100% baseada em nuvem, sua equipe pode elevar seus recursos de análise da noite para o dia. A certificação do Datacamp: alcance as certificações que validam as habilidades de dados da sua equipe à medida que progridem, assumem maiores responsabilidades e aumentam os resultados da sua organização - reconhecidos pela Forbes como o programa de certificação de dados nº 1. Meça o impacto do treinamento dos funcionários: Visualize seu desenvolvimento de habilidades em toda a organização com a flexibilidade de integrar dados de aprendizado em suas ferramentas de relatórios existentes. Acompanhe facilmente o impacto de seus níveis de investimento e engajamento em todos os negócios. Orientação especializada em mãos: nossa equipe de sucesso do cliente oferece recursos e informações sobre tudo, desde as melhores práticas até a integração do SSO e do LMS. Ajudaremos você a criar uma solução de aprendizado sob medida para sua organização. Junte -se a mais de 12 milhões de alunos, mais de 2.500 empresas e 80% da Fortune 1000 que colaboram com o Datacamp para aumentar suas equipes.