Os produtos de software de financiamento educacional permitem que as instituições educacionais automatizem seus processos de gestão financeira. Os administradores e funcionários orçamentais a vários níveis, desde escolas de ensino básico a faculdades e universidades, confiam nestas ferramentas para monitorizar dados financeiros essenciais e racionalizar actividades como orçamentação e compras. Ao integrar informações financeiras entre departamentos, esses sistemas ajudam a eliminar silos de dados. Para o pessoal financeiro em escolas e universidades, o software automatiza tarefas diárias, incluindo a geração de extratos de cobrança, o processamento de pagamentos de taxas, a produção de relatórios financeiros personalizados e a garantia de conformidade com leis e regulamentos relevantes. Esses sistemas financeiros e contábeis são adaptados especificamente para ambientes educacionais, oferecendo recursos semelhantes aos softwares de contabilidade geral, mas adaptados aos requisitos exclusivos de escolas e universidades. As principais funcionalidades incluem rastreamento de pagamentos de taxas estudantis, gerenciamento de financiamento de subsídios e integração com sistemas de gerenciamento de ajuda financeira. O software de financiamento educacional muitas vezes pode funcionar junto com os sistemas de informação do aluno e o software de RH como parte de um conjunto mais amplo de ERP educacional. Embora algumas soluções sejam direcionadas especificamente para o ensino fundamental e médio ou superior, outras são versáteis o suficiente para instituições de todos os níveis educacionais.