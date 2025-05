Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Suítes ERP educacionais - Aplicativos mais populares

Os pacotes Education ERP (Enterprise Resource Planning) compreendem módulos integrados projetados para gerenciar os aspectos operacionais de escolas, faculdades e universidades de ensino fundamental e médio. Semelhante aos sistemas ERP nas empresas, esses pacotes conectam várias funções dentro do “back office” de uma instituição educacional, incluindo finanças, recursos humanos e gerenciamento de taxas. Nas escolas de ensino fundamental e médio, os pacotes ERP educacionais são normalmente utilizados pelos funcionários dos escritórios distritais para supervisionar os recursos de todo o distrito, bem como pelo pessoal administrativo de cada escola. Nas faculdades e universidades, os funcionários de diferentes departamentos – como finanças, recursos humanos, ajuda financeira e aconselhamento acadêmico – costumam usar vários componentes do sistema ERP. Ao integrar essas funções em uma plataforma unificada, os pacotes Education ERP simplificam as operações diárias, eliminam silos de dados e melhoram a comunicação interdepartamental. Além disso, os recursos de automação desses sistemas reduzem a carga de trabalho manual para tarefas rotineiras, como a recuperação de dados de vários sistemas departamentais.