Software de acesso ao salário ganho - Aplicativos mais populares - Uruguai

A filial ajuda as empresas a acelerar os pagamentos para capacitar os americanos que trabalham. As empresas recorrem à filial para uma maneira mais econômica e mais rápida de pagar aos trabalhadores e reduzir os custos de cheques em papel e cartões de pagamento. Trabalhadores e contratados independentes que se inscrevem com a filial podem receber uma conta bancária de taxa zero, acesso instantâneo gratuito aos salários ganhos e ferramentas de orçamento automático para ajudá-los a gerenciar seu fluxo de caixa entre os salários. A filial faz parceria com algumas das principais tecnologias de folha de pagamento e força de trabalho do país para apoiar os empregadores em varejo, restaurante, logística, fabricação e saúde.