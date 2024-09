Software de e-merchandising - Aplicativos mais populares - Burquina Faso Mais populares Adicionados recentemente

O e-merchandising, também conhecido como e-commerce ou merchandising digital, envolve a seleção dos produtos ou serviços ideais e a apresentação deles estrategicamente com conteúdo adequado para impulsionar as vendas. Assim como as lojas físicas posicionam estrategicamente os itens, o software de e-merchandising é projetado para exibir produtos em sites de maneira eficaz, com o objetivo de atrair compradores em potencial e incentivar compras repetidas. O e-merchandising eficaz aumenta o envolvimento do cliente, reduz o abandono do site e promove conversões de qualidade. Inspirando-se no marketing e merchandising de produtos tradicionais, o e-merchandising aproveita a análise de vários pontos de contato para oferecer experiências personalizadas, impulsionando, em última análise, o envolvimento, as vendas e a satisfação do cliente. Normalmente, o software de e-merchandising integra-se perfeitamente com plataformas de comércio eletrônico, gerenciamento de conteúdo da web, gerenciamento de estoque, ponto de venda (POS) e sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).