Software de pesquisa de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares

O software de pesquisa de comércio eletrônico aprimora a experiência de compra dos consumidores on-line, facilitando a localização dos melhores produtos para suas necessidades. Ele analisa e indexa dados de produtos e outras informações de comércio eletrônico, simplificando o processo de busca de compradores. Este software também oferece recomendações inteligentes de produtos, ajuda a reduzir o abandono do carrinho, melhora o envolvimento do cliente e aumenta a receita. Utilizados principalmente por comerciantes e administradores de plataformas de comércio eletrônico, os insights e análises fornecidos por este software também auxiliam as equipes de marketing e vendas a refinar suas estratégias para gerar mais receitas.