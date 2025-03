Segmentify

Segmentify é uma plataforma de personalização baseada em IA que ajuda empresas de comércio eletrônico a melhorar as experiências dos clientes e aumentar as conversões. Growth Solutions Aumenta as conversões e a retenção com recomendações personalizadas, campanhas de engajamento e estratégias de upsell. Pesquisa e descoberta Melhora as compras com pesquisa personalizada, filtragem dinâmica e descoberta de produtos. Marketing de canal impulsiona o envolvimento segmentado multicanal por meio de e-mail e notificações push. Segmentify é uma plataforma de engajamento do cliente que ajuda a simplificar a jornada de crescimento do comércio eletrônico, ajudando você a descobrir como aumentar o valor da vida do cliente. Para conseguir isso, Segmentify oferece uma gama de recursos, incluindo soluções de personalização como recomendação, engajamento, pacotes dinâmicos; Soluções de dados de clientes, incluindo segmentação, perfis de clientes; Soluções de marketing entre canais, como e-mail e mensagens push, e soluções de merchandising, como Search Box, Searchandising e muito mais.