Software de pesquisa de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Klevu

klevu.com

Klevu AI Ecommerce Search & Discovery é compatível sem cabeça e inclui pesquisa de sites com tecnologia de IA, merchandising de categoria inteligente, recomendações inteligentes e um mecanismo de personalização, todos alimentados pela intenção do comprador em tempo real. Klevu ajudou os comerciantes a: aumentar a conversão da pesquisa em 6x, aumentar o AOV em 6% por meio da pesquisa e aumentar a conversão de comércio eletrônico em todo o site em 15%. A plataforma de pesquisa e descoberta Klevu AI inclui: Pesquisa de sites de comércio eletrônico Klevu AI Preenchimento automático rico e resultados de pesquisa relevantes Pesquise enquanto você digita Processamento de linguagem natural (PNL) Barra de pesquisa no site com autoaprendizagem alimentada por IA Suporta pesquisa de cauda longa e baseada em voz Tolerância a erros , palavras irrelevantes e inflexões Enriquecimento automatizado do catálogo de produtos Tendências de pesquisa em tempo real e personalização Visual merchandising dos resultados da pesquisa Pesquisa Promoção de produtos baseada em palavras-chave ----------------------- --------- Klevu AI Ecommerce Merchandising Equilibre IA e controle estratégico Merchandising visual e automático de páginas de coleção Filtros dinâmicos e layouts de páginas de coleção amigáveis ​​para SEO Planeje campanhas com antecedência e adicione banners de merchandising Arrastar e soltar visual merchandising Fixar produtos hero para permanecer sempre no topo das coleções Programe campanhas com prazo determinado para banners visuais e promoção de produtos Economize tempo com regras simples de copiar em todas as categorias ou categorias selecionadas ------------------ -------------- Recomendações de produtos personalizadas Recomendações de produtos de IA hiper-relevantes com base em pesquisas Autoaprendizagem com cada clique, consulta de pesquisa e compra Escolha uma variedade de tipos de recomendação, incluindo tendências, novas, altamente- avaliado e relacionado a compras anteriores Recomendações dos produtos mais populares (com base em cliques, visualizações e pesquisa) Incentive o upsell e a venda cruzada nas páginas inicial, de coleção, de detalhes do produto e de carrinho. Mecanismo de personalização Exiba os produtos mais relevantes no melhor momento Ativação simples e totalmente personalizável com a API Klevu Personalize todas as páginas do site, incluindo página inicial, páginas de listagem, páginas de detalhes do produto e páginas de checkout Personalize com pouco histórico de interações, usando o aprendizado de outras pessoas. -------------------------------- Por que escolher Klevu? Fácil de usar e com rápido retorno de valor O software Klevu é compatível com API primeiro e sem interface Processamento de linguagem natural usado na pesquisa IA em todo o produto e aprendizado de máquina Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Pesquisa independente de idioma e feita sob medida para lojas internacionais ----- --------------------------- Klevu ajuda a conectar as pessoas aos produtos que desejam comprar. Por meio da tecnologia de descoberta baseada em IA e PNL, a Klevu permite que os comerciantes ofereçam experiências hiper-relevantes e personalizadas, alimentadas pela intenção do comprador em tempo real. A tecnologia de descoberta Klevu equilibra automação de IA e controle estratégico, é rápida e fácil de instalar e compatível com todas as plataformas de comércio eletrônico. A Klevu alimenta milhares de empresas de comércio eletrônico em todo o mundo e possui escritórios no Reino Unido, EUA, Suécia, Finlândia, Austrália e Índia.