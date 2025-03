Plataformas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Uma plataforma de comércio eletrônico serve como uma solução de software abrangente que permite às empresas supervisionar todos os aspectos das vendas online de produtos ou serviços. Ao estabelecer um hub digital centralizado, estas plataformas facilitam a gestão de dados de produtos e clientes. Isso permite que as empresas de comércio eletrônico lidem com informações de produtos, personalizem o conteúdo e o layout da loja e facilitem transações e pagamentos on-line. Embora adaptado principalmente para vendas B2C, alguns fornecedores também oferecem versões B2B. Inicialmente focadas na venda de produtos físicos, as plataformas contemporâneas de comércio eletrônico incorporam cada vez mais funcionalidades para produtos digitais vendidos por meio de modelos de assinatura. Esse software é aplicável a todos os departamentos de uma empresa de comércio on-line, mas beneficia particularmente as equipes de vendas, gerenciamento de produtos e marketing.