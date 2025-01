Plataformas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Seicheles

Twice Commerce

twicecommerce.com

A forma como as pessoas consomem bens está mudando. A propriedade de bens materiais não desempenha um papel tão importante na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, mais pessoas estão optando por comprar bens usados ​​em vez de novos. Para atender a essa nova demanda, os comerciantes precisam de software otimizado para a forma circular de consumo. Twice Commerce é a plataforma que ajuda empresas a vender, alugar e revender produtos e serviços sem atrito. Com o Twice, as empresas podem criar uma oferta que corresponda à forma como as pessoas desejam comprar produtos e serviços, seja alugando por curto prazo, assinando ou comprando. O Twice também oferece uma loja de e-commerce pronta e ferramentas para vender pessoalmente. Os robustos sistemas de gerenciamento de estoque e pedidos ajudam a gerenciar as operações da loja sem problemas e garantem que os dados críticos permaneçam seguros e sempre atualizados. Como um provedor de pagamentos compatível com PCI de nível 1, o Twice Commerce pode oferecer processamento de pagamentos seguro e pronto para uso, para que você não precise se preocupar com integrações complexas de terceiros. O Twice é usado por milhares de comerciantes em todo o mundo, incluindo setores que vão desde esportes até moda, mobilidade e eletrônicos.