Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de personalização de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares

O software de personalização de comércio eletrônico aprimora a experiência de compra online, adaptando-a aos consumidores individuais. Ao rastrear o comportamento do usuário em tempo real em vários canais, este software fornece mensagens personalizadas que orientam os usuários a descobrir e adquirir produtos ou serviços. Profissionais de marketing e comércio eletrônico usam este software para aumentar as vendas online. Normalmente, o software de personalização de comércio eletrônico é oferecido como uma solução autônoma que se integra a plataformas de comércio eletrônico, software de carrinho de compras e sistemas de gerenciamento de informações de produtos (PIM). Além disso, alguns fornecedores combinam-no com software de e-merchandising ou software de varejo multicanal para uma abordagem mais abrangente.