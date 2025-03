MoEngage

MoEngage é uma plataforma de envolvimento do cliente entre canais desenvolvida para profissionais de marketing e proprietários de produtos que valorizam a agilidade em vez da complexidade incômoda. Ajudamos as marcas de consumo a se adaptarem rapidamente à evolução das expectativas dos clientes por meio de insights em tempo real e comunicações personalizadas entre canais. A MoEngage conta com a confiança de mais de 1.200 marcas de consumo globais, incluindo Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestlé, Deutsche Telekom e Airtel. Com escritórios em dez países, a MoEngage é apoiada pela Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast e Helion Ventures. Descrição do produto: * Marketing entre canais Segmente e interaja com seus clientes em tempo real por meio do canal preferido, no horário preferido, com base em suas ações, comportamento, atributos e preferências. MoEngage permite que você envolva seus clientes por meio de onze canais em seu site, e-mail, aplicativo móvel, SMS, WhatsApp e mídia social. * Informações do cliente Traga os dados dos seus clientes para o MoEngage e aproveite o Sherpa, nosso mecanismo de IA, para obter insights sobre o comportamento e as preferências do cliente. Segmente e envolva clientes facilmente a partir de um único painel. Apenas alguns cliques e está tudo pronto! * Personalização da Web e de aplicativos Encante os visitantes do seu site e aplicativo com conteúdo, ofertas e recomendações personalizadas com base em suas preferências, gostos, etapas da jornada e afinidades de estilo de vida. * Alertas transacionais em tempo real MoEngage Inform fornece uma infraestrutura unificada para gerenciar alertas críticos em canais e fornecedores com uma única API.