Software de personalização de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

Brevo

brevo.com

No cenário empresarial competitivo de hoje, fornecer um atendimento excepcional ao cliente é fundamental para construir uma marca próspera. Com Conversations by Brevo, você pode elevar o suporte ao cliente a novos patamares, ao mesmo tempo que aumenta as vendas e cultiva relacionamentos duradouros com os clientes. Nossa plataforma poderosa e completa capacita sua equipe a fornecer suporte de alto nível e agilizar suas operações de atendimento ao cliente. Conversa real, em tempo real As conversas integram e-mail, chat ao vivo e canais de mídia social como Facebook, WhatsApp e Instagram. Chega de embaralhar abas ou copiar e colar. Centralize todas as interações com os clientes em um feed conveniente. Converta visitantes em clientes e desbloqueie o crescimento da receita Envolva clientes em potencial com nosso widget de chat ao vivo e chatbots, garantindo que eles convertam antes de sair do seu site. Retenha e cultive os clientes existentes para maximizar a receita no cenário competitivo atual. Eficiência ao seu alcance Economize tempo com respostas prontas com variáveis ​​atualizadas. Crie uma central de ajuda abrangente para responder às perguntas frequentes e reduzir consultas repetitivas. Aproveite ferramentas de autoatendimento e automação para conversas mais significativas. Use o aplicativo móvel Brevo Conversations para Android ou iOS em qualquer lugar. Integração perfeita e consolidação de dados O Conversations by Brevo integra-se perfeitamente aos produtos Brevo e muito mais, fornecendo a você um centro de comando do cliente unificado. Gerencie facilmente seus funis de marketing e muito mais com integrações profundas com WordPress, Shopify, WooCommerce e outros. Simplifique remessas, devoluções, avaliações, programas de fidelidade e outras funções comerciais essenciais. Obtenha uma visão abrangente de cada cliente coletando e consolidando todos os dados relevantes em um só lugar. Junte-se a mais de 500.000 empresas que escolheram o Brevo e experimente o poder e a simplicidade do Conversations by Brevo. Quer você seja uma pequena empresa ou uma empresa, temos planos personalizados para atender às suas necessidades.