Software de proteção contra fraudes em comércio eletrônico - Aplicativos mais populares

O software de proteção contra fraudes no comércio eletrônico ajuda as empresas online a identificar transações de alto risco e a avaliar riscos potenciais para conter atividades fraudulentas. Ao utilizar análise algorítmica, este software mitiga a probabilidade de pedidos e pagamentos fraudulentos de produtos, minimizando assim a exposição das empresas de comércio eletrônico a tais riscos. A vulnerabilidade destas empresas a tentativas fraudulentas aumenta especialmente quando as transações ocorrem em websites ou plataformas móveis inseguras.