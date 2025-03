Software de proteção contra fraudes em comércio eletrônico - Aplicativos mais populares

Riskified

Riskified é o parceiro de gerenciamento de fraudes de comércio eletrônico mais inteligente e preciso do mercado, com uma plataforma de aprendizado de máquina alimentada por uma rede comercial global para minimizar fraudes e maximizar a receita líquida, apoiada por verdadeira garantia de estorno e modelos de parceria premium. Com mais de 400 milhões de compradores em mais de 180 países na nossa plataforma, avaliamos milhões de transações todos os dias. Como esses dados são realimentados em nosso sistema, nossa plataforma fica mais inteligente a cada transação. Nossos comerciantes se beneficiam de todos esses dados, não apenas daqueles contidos em seu próprio banco de dados. Além do nosso produto robusto de Garantia de Estorno, a Riskified construiu um portfólio abrangente de soluções para proteger e apoiar os comerciantes em todo o ciclo de vida do cliente. Com nossas soluções de segurança de conta, proteção de políticas e otimização de pagamentos, estamos aqui para ajudar os comerciantes a navegar e permanecer à frente no mundo em constante evolução das fraudes no comércio eletrônico.