Chargebacks911

chargebacks911.com

O início dos Chargebacks911 não estava enraizado em serviços bancários ou em pagamentos. Na verdade, eles nem estavam no setor financeiro. A empresa foi fundada por comerciantes que dedicaram anos à construção de um negócio on-line, apenas para ver seu sucesso ser destruído por disputas de clientes. Essa experiência inspirou o lançamento do Chargebacks911 como o primeiro — e único — serviço completo de gerenciamento de disputas do setor. Hoje, eles fornecem soluções empresariais escaláveis ​​para diminuir disputas de pagamento e recuperar receitas perdidas devido a fraudes de estorno. Oferecendo a única garantia de ROI baseada em desempenho do setor, a empresa utiliza um conjunto proprietário de software e produtos de serviço para fornecer soluções econômicas de gerenciamento de estornos de ponta a ponta. Não é de admirar que mais de 45.000 comerciantes confiem no Chargebacks911 para gerenciar e proteger mais de 2 bilhões de transações anualmente. A empresa está sediada na área de Tampa Bay, com escritórios adicionais em Rayleigh, Essex. Reconhecido como um provedor líder de serviços globais, o Chargebacks911 foi homenageado com vários prêmios, incluindo Melhor Programa de Gerenciamento de Estornos, Melhor Software B2B, Melhor Solução do Setor e muito mais.