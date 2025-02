Software de proteção contra fraudes em comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Suécia

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional é um fornecedor líder global de informações e análises jurídicas, regulatórias e comerciais que ajudam os clientes a aumentar a produtividade, melhorar a tomada de decisões e os resultados e promover o Estado de Direito em todo o mundo. A LexisNexis ajuda advogados a vencer casos, gerenciar seu trabalho com mais eficiência, atender melhor seus clientes e expandir suas práticas. A LexisNexis auxilia as empresas a compreender melhor seus mercados, monitorar suas marcas e concorrência e mitigar riscos comerciais. A LexisNexis colabora com universidades para educar os estudantes, e a LexisNexis apoia a construção de nações com governos e tribunais, tornando as leis acessíveis e fortalecendo as infraestruturas jurídicas. A LexisNexis faz parceria com as principais associações e clientes globais para coletar evidências contra criminosos de guerra e fornecer ferramentas para combater o tráfico de pessoas. A LexisNexis Legal & Professional, que atende clientes em mais de 130 países com 10.000 funcionários em todo o mundo, faz parte do RELX Group, um fornecedor global de informações e análises para clientes profissionais e empresariais de todos os setores.