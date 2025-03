Noogata

noogata.com

A plataforma de comércio eletrônico de IA da Noogata capacita CPGs e marcas digitais com insights estratégicos e inteligência competitiva para superar os concorrentes na Amazon. Com um poderoso assistente de crescimento de IA, agora é simples para profissionais ou equipes de comércio eletrônico descobrir e extrair insights relevantes, agir e medir o crescimento do desempenho em sua prateleira digital. O primeiro assistente de IA do mundo para a Amazon oferece insights, alertas competitivos e recomendações focadas no crescimento em um feed simples. Para equipes grandes, Noogata permite planejar, criar estratégias, atribuir tarefas e agir em uma plataforma. Hoje, qualquer pessoa pode expandir seus negócios na Amazon com o poder da IA. Sem suposições, sem estresse, apenas os insights que causam um impacto positivo. Desbloqueie o poder da IA ​​para o crescimento da Amazon: - Obtenha insights e estratégias nas quais você pode agir para impactar positivamente sua marca - Localize marcas concorrentes e monitore a participação de mercado de sua prateleira digital - Otimize o conteúdo do produto para impulsionar a conversão orgânica e aumentar a visibilidade - Capitalize na pesquisa oportunidades de tendências à frente de seus concorrentes - Entenda como seu produto compete com produtos concorrentes relevantes - Faça engenharia reversa de estratégias de publicidade para aumentar o ROI e reduzir ACoS Descubra como você pode desbloquear o hipercrescimento de vendas, melhorar o desempenho das prateleiras digitais e expandir seus negócios na Amazon com o poder de IA.