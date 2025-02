Software de análise de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics é a maneira mais fácil para as marcas analisarem seus dados e entenderem como está o desempenho de seus negócios. Nenhuma migração ou configuração é necessária. Nós fazemos todo o trabalho pesado para você. Conecte todas as suas fontes de dados com um clique, tome decisões informadas em minutos e diga adeus aos relatórios manuais. Polar equivale a ter Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist em um aplicativo. Com a confiança de mais de 1.500 lojas Shopify, incluindo Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL e From Future. Você pode usar a plataforma para: - Otimizar a aquisição de clientes e gerenciar o marketing de desempenho de forma mais eficaz - Automatizar seus relatórios e nunca mais baixar CSVs - Aumentar a retenção e o LTV com as visualizações mais robustas sobre retenção e pedidos repetidos para lojas Shopify - Melhorar o merchandising com relatórios avançados on Product Analytics - Melhore o marketing de engajamento com relatórios avançados de marketing por e-mail Aqui está o que você obtém: Mais de 10 conectores de dados Desbloqueie todo o potencial de seus dados de comércio eletrônico e marketing com integrações pré-construídas para Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , anúncios do Pinterest, anúncios do Tiktok, anúncios do Snapchat, Klaviyo e planilhas do Google. Painel analítico acionável completo Obtenha todos os principais relatórios avançados necessários para monitorar e melhorar seus gastos com marketing, CAC (custos de aquisição), LTV (valor de vida do cliente), coortes, ROAS e muito mais. Capacidades de múltiplas marcas e múltiplas lojas Shopify Agregue dados de todas as suas lojas Shopify no aplicativo. Crie visualizações para segmentar esses dados por país ou por marca se você for uma agência ou um estúdio de empreendimento de comércio eletrônico. Alertas e insights inteligentes Você pode definir alertas inteligentes sobre seus KPIs mais importantes: queda na taxa de conversão, aumento no custo de aquisição de clientes, etc. Seja notificado imediatamente por e-mail ou Slack. Relatórios de e-mail e instantâneos do Slack Programe e-mail ou instantâneos do Slack. Escolha as métricas e a frequência desejadas e compartilhe-as com sua equipe. Usuários ilimitados Compartilhe o painel com membros da equipe, contratados ou investidores. Dê visibilidade aos seus KPIs mais importantes e alinhe sua equipe com o que vem por aí. Planos de agência Fornecem análises e relatórios como parte dos serviços de sua agência. Centralize todos os seus clientes em um só lugar para melhorar a retenção de clientes e economizar tempo fazendo relatórios manuais.