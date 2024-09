Software de análise de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Samoa Americana Mais populares Adicionados recentemente

O software de análise de comércio eletrônico acompanha o desempenho dos varejistas online. Ajuda as empresas a identificar seus produtos com melhor e pior desempenho, monitorar o comportamento do comprador e do consumidor e identificar problemas que afetam os negócios. Os profissionais de comércio eletrônico usam essas ferramentas para aumentar as vendas e melhorar a experiência do cliente. Além disso, os gerentes de estoque os utilizam para atendimento de pedidos e os contadores os utilizam para rastrear custos e lucratividade. Embora a maioria das plataformas de comércio eletrônico ofereça recursos de relatórios e análises, o software de análise de comércio eletrônico normalmente é fornecido como uma solução independente. Alguns fornecedores de software analítico incluem recursos específicos de comércio eletrônico em seus produtos. No entanto, como o software analítico genérico nem sempre atende às necessidades específicas do comércio eletrônico, tais produtos não estão incluídos nesta categoria.