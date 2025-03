Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de teste de drogas foi projetado para ajudar empresas, funcionários e candidatos, gerenciando programas de testes de drogas e álcool ou apoiando empresas de testes de drogas. Essas soluções agilizam o processo de testes de drogas para novas contratações e testes contínuos de funcionários. Eles oferecem recursos como gerenciamento de dados de testes de drogas, rastreamento de resultados, conformidade com os regulamentos do Departamento de Transporte (DOT) e muito mais. Normalmente, o software de teste de drogas é complementado por software de verificação de antecedentes e muitas vezes se integra perfeitamente aos sistemas de rastreamento de candidatos (ATS). Essa integração é benéfica porque permite que empresas e departamentos de RH acessem informações de verificação de antecedentes por meio de um único portal on-line com login unificado. Essa abordagem simplificada aprimora o processo de inscrição e permite que o RH mantenha uma visão abrangente de cada candidato.