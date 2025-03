Yardstik

yardstik.com

Com o Yardstik, você executa menos verificações de antecedentes e obtém resultados mensuravelmente melhores. Nossa inovadora tecnologia de triagem sequencial elimina etapas desnecessárias e acelera as avaliações dos candidatos, economizando tempo e dinheiro. E isso é apenas o começo. Continuaremos desafiando as práticas de longa data do setor de triagem de antecedentes em outras áreas – desde suporte ao cliente até redução de fraudes – em seu nome. Milhares de clientes de indústrias em mercados de trabalho, pessoal, transporte e assistência médica — confiam em nós para aprimorar suas soluções de triagem. Saiba mais sobre nosso mix de produtos de triagem, fraude e conformidade em nossa plataforma integrada, em https://yardstik.com. Yardstik: Mensuravelmente melhor.