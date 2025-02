Software de envio direto - Aplicativos mais populares - Turquia

ShipperHQ

shipperhq.com

Cumpra as expectativas com ShipperHQ! O ShipperHQ facilita a personalização das taxas e métodos de envio que você oferece aos clientes online. Se você deseja reduzir o abandono do carrinho, diminuir seus custos de envio, oferecer remessa internacional (ou todas as opções acima), o ShipperHQ permite que você personalize seu checkout para alinhá-lo com seus objetivos de negócios específicos. Com mais de uma década de experiência atendendo dezenas de milhares de varejistas em todo o mundo, a ShipperHQ oferece flexibilidade para configurar frete grátis, personalizar taxas por produto, realizar promoções e muito mais por meio de ferramentas avançadas de gerenciamento de remessa para comércio eletrônico. Assuma o controle de quanto você cobra dos clientes pelo frete • Crie taxas de frete personalizadas e em tempo real para grupos definidos de produtos • Defina custos de frete para determinadas zonas geográficas, pesos de produtos, limites de preço, quantidades de carrinho e clientes • Adicione descontos especiais, sobretaxas e promoções, incluindo frete grátis • Habilite taxas de tabela, frete fixo e custos de frete baseados no peso dimensional • Divida os preços de frete internacional, incluindo taxas como taxas e impostos Personalize seu checkout de acordo com seus próprios requisitos de frete • Crie regras ou restrições de frete para determinadas transportadoras ( UPS, FedEx, etc.) e métodos (terrestre, LTL, expresso, etc.) • Automatize a forma como você calcula o frete para vários armazéns ou fornecedores de dropship • Classifique a origem de envio mais próxima ou com o menor número de origens de envio para um cliente • Defina regras para enviar determinados itens separadamente ou em vários pacotes • Oferecer opções como retirada na loja, frete LTL e entrega no mesmo dia na finalização da compra • Estabelecer horários limite, prazos de entrega, datas indisponíveis e tempo máximo em trânsito para datas de entrega estimadas com precisão • Habilitar validação de endereço para determinar se o endereço de um cliente é residencial ou comercial Suporta mais de 30 transportadoras, incluindo: UPS (pacote pequeno, frete LTL, preço terrestre com frete, ponto de acesso UPS), FedEx (pacote pequeno, frete LTL, SmartPost, retenção no local ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Varejo, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO e Fastway Requer Real - Recurso de envio calculado em tempo O aplicativo ShipperHQ requer que você tenha o recurso de envio calculado em tempo real ativado em sua conta do Shopify para receber classificações de terceiros. Comece hoje mesmo com o ShipperHQ Experimente o poder do ShipperHQ em primeira mão com um teste gratuito de 30 dias sem riscos em ShipperHQ.com. Além dos nossos planos Essentials, Standard e Pro, também oferecemos uma opção Enterprise com preços personalizados e acesso total à funcionalidade de gerenciamento de remessas do ShipperHQ. Integra-se com UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 transportadoras