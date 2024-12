Software de envio direto - Aplicativos mais populares - Maurício Mais populares Adicionados recentemente

O software de envio direto permite que varejistas on-line ofereçam produtos para venda sem pré-compra de estoque. Em vez disso, os varejistas compram os itens somente depois que o cliente faz e paga o pedido. Esses itens são então enviados diretamente do armazém do atacadista para o cliente. As empresas de comércio eletrônico que buscam evitar o investimento em grandes estoques ou espaço de armazenamento podem aproveitar o software de envio direto para lançar ou expandir suas operações com eficiência.