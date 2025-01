Software de análise de drones - Aplicativos mais populares - Ilhas Salomão

SenseHawk

SenseHawk é o aplicativo definitivo para instalações solares para equipes de construção e O&M. O novo conjunto de software baseado em GIS da SenseHawk torna o gerenciamento de ativos solares tão fácil quanto usar seu aplicativo de mapa móvel favorito. Suas ferramentas de produtividade e colaboração capturam e organizam dados em torno de um gêmeo digital do ativo solar. O aplicativo integra e visualiza dados, desde topografia e documentos de projeto até informações de equipamentos e atividades no local. Como os dados são georreferenciados para componentes ou locais específicos em um ativo solar, o gerenciamento remoto se torna mais simples. SenseHawk turbina os processos de ativos solares e as operações do local: + Visualização de mapa Carregue KMLs, arquivos CAD e crie visualizações de mapa para seu local. Anote, adicione tarefas, formulários e muito mais. Simplifique a navegação no local de trabalho. + Fotografias Navegue pelo site, clique em uma imagem, crie uma tarefa ou anexe a uma tarefa existente. + Arquivos/Documentos Carregue e organize arquivos e documentos do projeto. Compartilhe, gerencie versões, colabore e anexe tarefas. Entregue os documentos facilmente na conclusão do projeto. + Tarefas Atribua tarefas personalizadas ou padronizadas à sua equipe, completas com listas de verificação, datas de vencimento, comentários, documentos, fotografias e muito mais. + Formulários Elimine formulários em papel com formulários digitais ricos em recursos. Digitalize, defina regras, colete informações, execute fluxos de trabalho com base em entradas e muito mais. + Bate-papo O bate-papo contextual integrado simplifica a comunicação com indivíduos ou equipes e mantém sua equipe concentrada e produtiva. Nunca pare por falta de informação. + Modelos Os modelos de formulários e tarefas facilitam a configuração de tarefas repetitivas e a criação de formulários. Crie modelos para a organização ou dentro de um projeto. Compartilhe, importe, atualize e muito mais. + Fluxos de trabalho Defina fluxos de trabalho para automatizar processos. Adicione aprovações, crie tarefas automaticamente, verifique se há não conformidade em formulários e muito mais.