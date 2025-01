Software de análise de drones - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Scopito

Scopito é uma plataforma baseada em nuvem para gerenciamento visual de dados. Ele auxilia concessionárias e DSPs no armazenamento, análise e compartilhamento de imagens de suas inspeções visuais e fornece uma visão geral de seus ativos e da condição dos ativos. O Scopito não é baseado em assinatura, mas sim os clientes pagam um valor fixo por inspeção armazenada na plataforma, com opção de descontos por volume. O Scopito vem completo com ferramentas poderosas de análise de imagens e atalhos de teclado inteligentes para otimizar o fluxo de trabalho para detecção e gerenciamento de falhas. Integrações com sistemas SAP estão disponíveis. Além disso, os clientes têm a opção de terceirizar a análise para a equipe da Scopito, que utiliza algoritmos de Inteligência Artificial e especialistas no assunto para a tarefa, e entrega resultados diretamente na plataforma. Como o produto é baseado em nuvem, é fácil compartilhar inspeções para revisão ou análise. Usuários adicionais são gratuitos e as empresas podem gerenciar os níveis de acesso, bem como as próprias funções e direitos, diretamente da plataforma. Também é possível hospedar o Scopito no local. Para entregas, o Scopito possui um recurso de relatório totalmente personalizável que exporta para PDF e CSV. Para empresas que desejam personalizar a plataforma, a Scopito oferece uma solução de etiqueta branca. Os clientes white label podem utilizar a plataforma a partir de uma URL customizada e com um design especializado de acordo com sua escolha. ______ Scopito iniciou sua carreira como fabricante de drones sob o nome Danish Drones. No entanto, o foco da equipe mudou rapidamente e os Drones Dinamarqueses tornaram-se Heliscópio; um provedor de serviços de drones que desenvolveu seu próprio software de gerenciamento de imagens. Em 2016, o software passou a ser o único foco e a Heliscope vendeu seu negócio de inspeções para se tornar Scopito. Hoje a Scopito atende mais de 7.000 empresas em todo o mundo e tem sedes na Dinamarca e nos Estados Unidos.