Software de análise de drones - Aplicativos mais populares - Noruega

As empresas utilizam software de análise de drones para acessar, observar e examinar dados aéreos capturados por drones. Essas ferramentas avançadas oferecem representações 2D e 3D dos locais pesquisados, incluindo recursos como mapas de declives e modelos digitais de superfície. Além disso, facilitam medições de distância e cálculos de comprimento, área e volume, particularmente úteis para avaliar quantidades de estoques. Voltadas principalmente para analistas de dados, as ferramentas de análise de drones extraem informações valiosas dos dados aéreos. As empresas de construção e mineração, em particular, aproveitam esses insights para análises de inventário rápidas e precisas, superando os métodos convencionais. Além disso, ajudam a garantir a conformidade e a segurança, verificando a conformidade das máquinas com os regulamentos. O software de análise de drones empresariais também é valioso para empresas de seguros e administração de propriedades, agilizando as inspeções, especialmente para áreas desafiadoras como telhados, por meio da análise de imagens.