Provedores de registro de domínio - Aplicativos mais populares - Andorra Mais populares Adicionados recentemente

Os provedores de serviços de registro de domínio, também conhecidos como registradores de domínio, auxiliam as empresas na proteção de nomes de domínio da Internet. Esses serviços envolvem o processamento de registros de nomes de domínio e sua reserva por normalmente um ou dois anos. Os registradores de domínio geralmente fornecem um recurso de pesquisa de domínio para os usuários verificarem a disponibilidade dos domínios desejados. Estes serviços são essenciais para organizações que pretendem estabelecer e manter um site ou nomes de domínio seguros para uso futuro. Além disso, os registradores de domínio oferecem serviços de transferência de domínio para mover domínios registrados para novos registradores. Alguns também fornecem serviços de estacionamento de domínio, permitindo aos usuários hospedar páginas da web simples ou espaços publicitários que podem ser acessados ​​pelos visitantes do site. Os registradores de domínios de primeiro e segundo nível são credenciados e supervisionados pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), uma organização sem fins lucrativos responsável pelo gerenciamento do Sistema de Nomes de Domínio. Alguns provedores de hospedagem de sites também incluem registro de domínio como parte de seus pacotes de hospedagem, oferecendo às organizações uma maneira simplificada de gerenciar seus domínios.