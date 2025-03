Software de digitalização de documentos - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Sensible

sensible.so

Sensible é uma plataforma pioneira para desenvolvedores para extrair dados estruturados de documentos, por exemplo, formulários comerciais em formato PDF. Use o Sensible para incorporar recursos de automação de documentos em seus produtos SaaS verticais. Com o Sensible, você pode escrever consultas de extração para qualquer documento e recuperar os principais fatos como JSON Sensible é altamente configurável. Você pode extrair dados em minutos aproveitando o GPT-4 e outros grandes modelos de linguagem (LLMs), ou pode obter controle refinado com as regras visuais baseadas em layout do Sensible. Ao combinar métodos de extração baseados em layout e LLM, o Sensible oferece suporte a todo o cenário documental, desde formulários comerciais altamente estruturados e com layout consistente até contratos jurídicos variáveis ​​e de formato livre.