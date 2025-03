GRID

grid.is

GRID é uma ferramenta de planilha de última geração que apresenta uma camada de documento integrada para visualização, narração e apresentação de dados. Além de nosso editor de planilhas GRID Sheets nativo, o GRID permite combinar facilmente várias outras fontes de dados em um só lugar. Importe arquivos de planilhas, conecte-se a planilhas em unidades de nuvem ou conecte bancos de dados de outras fontes, como Airtable ou Notion. Com o GRID, você pode parar de alternar entre ferramentas e fazer todas as análises, visualizações e compartilhamento de dados em um único produto. GRID combina o poder de planilhas, software de apresentação e editores de texto em uma bela superfície. Estamos construindo uma ferramenta que torna o trabalho com dados mais fácil e acessível para todos. O GRID sugere tipos de gráficos relevantes enquanto você trabalha e pode até ajudá-lo a descobrir as fórmulas certas para usar com nosso copiloto de fórmula totalmente integrado e com tecnologia GPT-3. GRID é o futuro dos números. Cadastre-se e inicie o GRID gratuitamente em www.grid.is.