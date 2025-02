Software DMARC - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

SimpleDMARC

Absolutamente! Aqui está uma versão aprimorada do artigo de direitos autorais do SimpleDMARC direcionado a profissionais de marketing, agências de marketing e empreendedores: Fraudes por e-mail e ataques de phishing estão aumentando e, como profissional de marketing, agência de marketing ou empresário, você sabe como é importante proteger seu negócio destas ameaças. Com SimpleDMARC, você pode fazer exatamente isso e muito mais. SimpleDMARC é uma plataforma poderosa que facilita a proteção do seu domínio de e-mail e evita o uso não autorizado do seu endereço de e-mail. Com recursos como Domínios Passivos Ilimitados, Relatórios Agregados (RUA) e Convidar Equipes - Multiusuário, você pode otimizar sua estratégia de e-mail, aumentar suas taxas de entrega de e-mail e manter sua empresa protegida contra criminosos cibernéticos. Um dos principais benefícios do SimpleDMARC é a capacidade de proteger domínios passivos ilimitados. Isso significa que você pode proteger todos os domínios da sua empresa, sem se preocupar com custos ou limitações adicionais. Quer você tenha várias marcas, subdomínios ou serviços, o SimpleDMARC oferece cobertura. Além disso, com nosso painel intuitivo, você pode gerenciar todos os seus domínios em um único lugar, economizando tempo e esforço. Outro recurso poderoso do SimpleDMARC é o acesso a Relatórios Agregados (RUA). Esses relatórios fornecem informações valiosas sobre o desempenho do seu e-mail, incluindo informações sobre taxas de entrega, status de autenticação e muito mais. Com esses dados, você pode tomar decisões informadas sobre sua estratégia de e-mail, otimizar suas taxas de entrega de e-mail e garantir que seus e-mails cheguem ao seu público-alvo. Com o recurso Convidar equipes - Multiusuário, você pode colaborar com os membros da sua equipe ou clientes em sua estratégia de e-mail. Este recurso permite adicionar facilmente novos usuários, atribuir permissões e gerenciar o acesso à sua conta SimpleDMARC. Esteja você trabalhando com uma agência de marketing ou tenha vários membros de equipe, o SimpleDMARC tem o que você precisa. Na SimpleDMARC, entendemos a urgência de proteger sua empresa contra fraudes por e-mail e ataques de phishing. É por isso que projetamos nossa plataforma para ser fácil de usar, eficaz e poderosa. Com SimpleDMARC, você pode proteger sua empresa contra ameaças cibernéticas, otimizar sua estratégia de e-mail e ficar à frente da concorrência.