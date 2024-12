Software DMARC - Aplicativos mais populares - Malta Mais populares Adicionados recentemente

O software DMARC, que significa Autenticação, Relatórios e Conformidade de Mensagens Baseadas em Domínio, foi projetado para ajudar as empresas a garantir que os e-mails enviados de seus domínios sejam devidamente autenticados de acordo com dois padrões de segurança principais: DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Sender Policy Framework ( FPS). Estas ferramentas auxiliam em vários aspectos do protocolo DMARC, desempenhando um papel crucial na prevenção de atividades fraudulentas, como falsificação de e-mail e phishing, que podem colocar em risco os funcionários ou clientes de uma organização. Os departamentos de TI usam o software DMARC para configurar e gerenciar contas de e-mail em toda a organização, incluindo domínios de toda a empresa, bem como domínios específicos de departamentos ou indivíduos. Ao determinar o alinhamento do DMARC e impor a autenticação DMARC, essas ferramentas podem detectar e bloquear e-mails suspeitos que tentam se passar por mensagens legítimas de um ou mais endereços da web registrados da organização. O software DMARC geralmente se integra a soluções seguras de gateway de e-mail, e algumas ferramentas na categoria Secure Email Gateway podem incluir recursos que oferecem suporte à conformidade com DMARC. Está se tornando cada vez mais comum que outros softwares de segurança incorporem protocolos DMARC como um elemento crítico de estratégias mais amplas de segurança cibernética. O uso do software DMARC deve ser complementado por outras ferramentas de governança, risco e conformidade para garantir que suas práticas comerciais estejam alinhadas com as políticas relevantes. Os provedores de serviços de conformidade de TI podem avaliar as medidas de segurança atuais da sua empresa em relação a padrões como o protocolo DMARC. A parceria com fornecedores de consultoria em segurança cibernética pode ajudar ainda mais a sua gestão e as suas equipas de TI a compreender a importância da aplicação do DMARC, juntamente com outras medidas de segurança, para proteger a sua organização e os seus clientes contra ameaças cibernéticas.