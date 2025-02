Software de recrutamento de diversidade - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

Inclusively

inclusively.com

Inclusão é a Nova Produtividade No cenário atual de negócios em rápida mudança, a Inclusively lidera o movimento para redefinir o que realmente significa sucesso no local de trabalho. Ao sinergizar produtividade, conformidade e inclusão, enfatizamos a ligação inegável entre equipes diversas e resultados incomparáveis. Nossa missão vai além de apenas promover a inclusão; garantimos que as organizações não apenas estejam em conformidade, mas também prosperem nesta nova era de trabalho. Com Inclusively, cada organização tem o poder de aproveitar a capacidade incomparável de uma força de trabalho diversificada e vibrante. Desafios que enfrentamos: Retenção e produtividade: As perdas anuais de produtividade no valor de 150 mil milhões de dólares podem ser atribuídas a questões relacionadas com a saúde mental e doenças crónicas. A abordagem personalizada da Inclusively apresentou um aumento na produtividade de 72% e um aumento impressionante de 90% na retenção quando esses desafios são adequadamente enfrentados. Diversidade e Conformidade: Mesmo com 30% da força de trabalho enquadrando-se na definição federal de deficiência, apenas uma pequena fração, cerca de 3-5%, sente-se confortável em revelar as suas deficiências. Nossa missão é impulsionar as organizações em direção a um ethos onde a transparência e a inclusão sejam inerentes. Como a inclusão faz a diferença: Prepare-se: Começando com uma base de inclusão genuína, nos aprofundamos nos processos existentes, coletamos insights essenciais dos funcionários e utilizamos benchmarks do setor para destacar vetores de crescimento, ao mesmo tempo em que traçamos um caminho claro a seguir. Contratar: Nossa vasta rede de parceiros nos equipa com um reservatório diversificado de candidatos. Graças ao nosso sistema de IA de última geração, garantimos que os candidatos encontrem funções que correspondam aos seus pontos fortes e objetivos. Nossa integração refinada garante um processo de contratação simplificado. Reter: Navegar pelas solicitações de acomodação é transformado de um desafio em uma oportunidade com o Inclusively. Permitimos que as organizações adaptem seus ambientes, refletindo as necessidades e aspirações da força de trabalho moderna, especialmente da dinâmica Geração Z. Suporte: além de recursos e ferramentas, nossa dedicada equipe de sucesso do cliente defende os objetivos gerais da sua organização. Desde a formulação de estratégias até o alinhamento de KPI e a promoção de esforços inclusivos e escalonáveis, somos seus parceiros dedicados. Nossa Comunidade Inclusiva amplia ainda mais essa jornada, promovendo um reino de conhecimento compartilhado e crescimento mútuo. Conclusão: A inclusão não é apenas uma solução – é a pedra angular de uma mudança de paradigma na forma como concebemos os locais de trabalho. Para corretores de benefícios em busca de ofertas impactantes para sua clientela, o Inclusive surge como padrão ouro. Não estamos apenas imaginando, mas ativamente esculpindo o futuro local de trabalho: adaptativo, inclusivo e próspero. Faça parte desta jornada transformadora conosco.