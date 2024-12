Mais populares Adicionados recentemente Software de recrutamento de diversidade - Aplicativos mais populares - Gabão

O software de recrutamento de diversidade ajuda as empresas a automatizar a busca de candidatos qualificados para vagas de emprego atuais e futuras. Essas ferramentas auxiliam o pessoal de RH, gerentes de contratação e profissionais de recrutamento a mitigar preconceitos inconscientes durante os processos de recrutamento e entrevistas. Usando inteligência artificial, as soluções de recrutamento diversificado melhoram as descrições de cargos, identificam candidatos adequados e compilam perfis de candidatos abrangentes. Essas soluções normalmente oferecem recursos para tornar anônimas as informações dos candidatos, como nome, histórico, gênero e educação, para evitar preconceitos não intencionais. As plataformas de contratação inclusivas também facilitam a criação e distribuição de descrições de cargos imparciais, a gestão e o acompanhamento de candidatos, bem como a organização dos dados dos candidatos. Essas soluções são comumente integradas aos departamentos de RH e geralmente fazem interface com sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), quadros de empregos e outros softwares de automação de recrutamento.