Software de design de anúncios gráficos - Aplicativos mais populares - Suécia

Rocketium

rocketium.com

Rocketium é uma plataforma CreativeOps ágil que ajuda as empresas a levar suas comunicações ao mercado com mais rapidez e custos mais baixos. Com a força combinada da produção criativa alimentada por IA, operações criativas contínuas e análises criativas poderosas, a Rocketium ajuda as empresas a fazer mais com suas equipes, processos e ferramentas existentes. Rocketium é financiado por investidores renomados como 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures e Emergent Ventures. Rocketium agiliza CreativeOps empresariais com: 1. Produção criativa baseada em IA: Produza criativos personalizados em grande escala e adapte-os automaticamente a vários tamanhos para diversos canais. Crie variantes instantaneamente para personalização e experimentação com uma simples importação de planilha. Gere cópias contextuais para experimentos com redator de IA. Otimize formatos e tamanhos de acordo com as diretrizes da plataforma e publique diretamente com integrações perfeitas. 2. Operações contínuas sem design: Acelere a vida útil com operações contínuas sem design. Tenha uma visão panorâmica de todos os projetos no Action Center. Gere resumos criativos, entenda a largura de banda da equipe e atribua projetos criativos em um quadro Kanban. Centralize, organize e otimize ativos para produção na biblioteca de mídia. Elimine várias idas e vindas com comentários diretamente no design. Aplique a conformidade da marca sem esforço com verificações automatizadas de conformidade da marca. 3. Análise criativa poderosa: Centralize os dados de desempenho de todas as plataformas de anúncios em um só lugar. Obtenha insights em nível criativo para identificar o impacto das decisões criativas no desempenho. Visualize insights com widgets avançados e compartilhe o painel ou relatórios gerados de forma personalizada com as partes interessadas para atualização inspirada em dados. Aloque orçamentos de campanha para criativos vencedores com inteligência da concorrência e do setor e insights do desempenho de campanhas anteriores. Capacite os designers com recomendações de design baseadas em insights para produzir criativos eficazes. Junte-se às principais marcas globais como Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche e muitas outras para impulsionar o crescimento do seu negócio com CreativeOps ágeis. Várias empresas Fortune 500 e Global 2000 utilizam o Rocketium para agilizar suas CreativeOps. Em 2023, a Rocketium integrou o poder da IA ​​generativa à sua plataforma para ajudar as empresas a alcançar o próximo nível de crescimento.