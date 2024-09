Software de design de anúncios gráficos - Aplicativos mais populares - Andorra Mais populares Adicionados recentemente

O software de design de anúncios gráficos permite que os usuários criem recursos visuais em vários tamanhos, especificamente para campanhas publicitárias digitais. As equipes de marketing e publicidade podem usar este software para produzir anúncios gráficos que promovam seus produtos ou forneçam um call to action, tudo sem a necessidade de designer. Com o software de design de anúncios gráficos, os usuários podem criar banners estáticos, animados ou interativos. Eles podem fazer upload de suas próprias imagens ou usar uma biblioteca de modelos pré-fabricados normalmente oferecidos por essas ferramentas. Depois de criar um anúncio, os usuários podem garantir que ele alcance o público certo usando opções de segmentação, palavras-chave e recursos de remarketing fornecidos pelo software. Nenhum conhecimento técnico prévio é necessário para usar essas ferramentas de forma eficaz, pois geralmente incluem recursos de edição de arrastar e soltar. Funções adicionais de edição, como adicionar vários planos de fundo e imagens, também estão disponíveis. O software geralmente permite que as imagens sejam salvas em vários formatos de arquivo. Além disso, o desempenho dos anúncios pode ser rastreado com essas soluções, e os usuários podem fazer alterações em tempo real para garantir que seus anúncios estejam alinhados com seus objetivos específicos.