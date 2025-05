Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Entrega direta na loja (DSD) refere-se ao método de criação, armazenamento e entrega de produtos diretamente aos varejistas, sem depender de fornecedores de logística terceirizados ou empresas de transporte. O software DSD apoia esse processo, oferecendo recursos como armazenamento, roteamento, gerenciamento logístico e contabilidade de rotas, agilizando as operações em toda a cadeia de suprimentos. Ao gerir as entregas internamente, as empresas podem melhorar a visibilidade da cadeia de abastecimento, assumir maior controlo sobre as suas entregas e promover uma melhor comunicação com os clientes. Normalmente, os departamentos de logística implementam software de entrega direta na loja junto com outras soluções, como software de remessa e ferramentas de planejamento da cadeia de suprimentos.