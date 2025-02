Software de orientação digital - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Freespace

afreespace.com

A Freespace, uma empresa registrada e de propriedade do Reino Unido, está na vanguarda em soluções de design e tecnologia para locais de trabalho desde 2015. Orgulhamo-nos de ser o único fornecedor integrado de sistemas operacionais para locais de trabalho capaz de fornecer soluções por meio de desenvolvimentos internos. Nosso IP de hardware proprietário, sensores projetados internamente e soluções de software desenvolvidas internamente, incluindo um aplicativo para funcionários e um portal de análise, nos diferenciam da concorrência. Atendemos mais de 40 clientes globais, gerenciando mais de 185.000 espaços de trabalho. Principais benefícios: • Tamanho certo, design certo: Reduza despesas imobiliárias e otimize a configuração do espaço. • Automações Inteligentes de Edifícios: Reduza as emissões de carbono e reduza os custos operacionais. • Experiências excepcionais dos funcionários: melhore a colaboração, a produtividade e o bem-estar dos funcionários. Nosso Sistema Operacional Integrado no Local de Trabalho (IWOS) é uma solução Freespace totalmente própria e independente, operando dentro de um ecossistema compatível com ISO 27001. É um sistema modular, que nos permite fornecer soluções de construção totalmente inteligentes ou introduzir elementos individuais, como sensores de ocupação, para fornecer informações sobre o uso do espaço. Recursos: - • Análise e insights do local de trabalho em tempo real • Sensores monitorando ocupação, contagem de pessoas e qualidade do ar • Aplicativo de funcionário para reserva de espaço e conexão de colegas • Sinalização digital interativa • Ferramentas e integrações dinâmicas de gerenciamento de espaço • Soluções de gerenciamento de energia e risco