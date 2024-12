Software de orientação digital - Aplicativos mais populares - Malta Mais populares Adicionados recentemente

O software de orientação digital permite que as empresas criem mapas e passeios digitais para seus clientes. Este software atende principalmente a dois grupos: empresas que precisam exibir seus layouts, como as do setor de turismo, e clientes que utilizam os mapas para navegar. Os mapas criados com este software podem ser acessados ​​por meio de um aplicativo móvel, um quiosque de toque interativo ou um aplicativo baseado na web. Aeroportos, campi universitários, shopping centers, hospitais, centros de convenções, locais históricos e museus usam frequentemente software de orientação digital porque esses locais costumam ser grandes e difíceis de navegar sem assistência. Ao incorporar mapas interactivos, os utilizadores podem encontrar facilmente a sua localização actual e os destinos desejados, aumentando a satisfação e melhorando o fluxo de tráfego dentro das instalações. As empresas que usam software de orientação digital podem personalizar seus mapas ou passeios adicionando texto, imagens, vídeo e áudio para atender às suas necessidades específicas. O software também oferece suporte a vários idiomas para acomodar um público diversificado. Além disso, algumas soluções de orientação digital incluem recursos analíticos que permitem às empresas rastrear a demografia e o comportamento dos visitantes à medida que eles se movem pelo complexo.