Software de gêmeo digital - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Agora World é WordPress ou Canva para criação de conteúdo 3D. Oferecemos uma plataforma de design 3D e infraestrutura multijogador simplificada, sem código e totalmente personalizável para criar e publicar experiências sociais imersivas profissionais em apenas 1 hora. Lidamos com toda a tecnologia subjacente, simplificando a criação de experiências de metaverso ou multijogador e permitindo que os usuários se concentrem no design. Não apenas reduzimos significativamente o tempo de desenvolvimento de meses para apenas alguns minutos, mas também tornamos o processo econômico. A versatilidade da nossa plataforma suporta codificação C# personalizada, integrações de terceiros, personalização ilimitada e a capacidade de incorporar a experiência ao seu site com apenas 3 linhas de código. Acabamos de concluir o programa Startup Wise Guys XR Accelerator, recebemos uma bolsa da Cesium para simplificar a criação de gêmeos digitais e ganhamos o Grande Prêmio no BYOBB 2022 da Temple University. Com Agora World, não estamos apenas mudando o mundo - estamos entregando você os controles para construir o seu próprio.