Software de gêmeo digital - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Trendspek

trendspek.com

Trendspek é uma plataforma de modelagem e análise de ativos baseada em nuvem que converte dados (imagens de drones, sensores, térmicos, GPS, BIM, LiDAR) em gêmeos digitais 3D interativos que podem ser acessados ​​com segurança via navegador da web. Realize inspeções visuais em sua mesa com uma visão completa da condição dos ativos com detalhes milimétricos. Extraia insights detalhados sem visitar o local. Use ferramentas poderosas para analisar defeitos estruturais. Veja os modelos lado a lado para observar as mudanças. Aprimore a manutenção preditiva monitorando de perto as tendências. Usado por proprietários de ativos e engenheiros para minimizar riscos e otimizar fluxos de trabalho. - Inspecione ativos em horas, não em semanas - Redução de pessoal no local - Redução de custos em até 90% - Cobre mais de 90% de um ativo (em vez de uma inspeção representativa de 20%)