Software de gêmeo digital - Aplicativos mais populares - Noruega

O software digital twin cria um modelo virtual ou simulação de um ativo físico, permitindo o monitoramento do desempenho em tempo real. Essas ferramentas ajudam a simular o desempenho, prever necessidades de manutenção e otimizar ativos para obter eficiência máxima. As empresas equipam os seus ativos físicos com sensores para gerar os dados necessários para um gêmeo digital. Ao converter ativos em dispositivos habilitados para IoT, eles podem rastrear e monitorar máquinas de forma eficaz. O software de gêmeo digital é frequentemente usado junto com software de gerenciamento de dispositivos IoT ou software de engenharia auxiliada por computador (CAE).