Software de sala de vendas digital - Aplicativos mais populares - Tunísia

O Vidyard é uma solução de vendas e marketing de vídeo que ajuda as empresas a criar experiências de vídeo envolventes que geram resultados. É usado para criar, compartilhar e rastrear vídeos personalizados que constroem relacionamentos com compradores e aceleram os ciclos de vendas. O vídeo rompe o barulho do alcance tradicional, garantindo que os representantes se destacem em caixas de entrada lotadas e feeds sociais. Ele promove as conexões humanas, impulsionando um engajamento mais alto e a confiança com os compradores. Com as ferramentas de Vidyard, os representantes podem priorizar perspectivas de alta intenção, construir relacionamentos com as principais partes interessadas e avançar mais rapidamente, enquanto entregam comunicação personalizada em escala Aqui estão alguns dos principais recursos do Vidyard: - Criação de vídeo personalizada: gravar e compartilhar facilmente vídeos personalizados que atendem às necessidades exclusivas de cada comprador. - Automação de vídeo: automatize a criação e entrega de vídeos personalizados em escala. - Hospedagem e compartilhamento de vídeo: hospede seus vídeos na plataforma Segura da Vidyard e compartilhe -os facilmente em todos os seus canais. - Analytics de vídeo: rastrear visualizações de vídeo, engajamento e taxas de entrega para entender como seu público interage com seu conteúdo. - Integrações de CRM: integrar o Vidyard ao seu CRM para otimizar seu fluxo de trabalho e garantir mensagens consistentes em todos os pontos de contato. O Vidyard suporta equipes de vendas com integrações perfeitas, análises em tempo real e a capacidade de fornecer mensagens consistentes e de alta qualidade em todos os pontos de contato. Seja para prospecção, criação ou fechamento, o Vidyard garante que todo representante tenha as ferramentas para ter sucesso, ampliando o desempenho em toda a equipe. Com o vídeo como herói, o Vidyard ajuda todos os representantes de vendas a se tornarem um melhor desempenho, impulsionando o engajamento e acelerando os resultados de vendas. Com o Vidyard, as empresas podem: - Crie o pipeline de maneira eficaz: quebre o ruído com uma divulgação personalizada e visualmente convincente que impulsiona o engajamento, as taxas de resposta e as reuniões. - Priorize perspectivas de alta intenção: use insights acionáveis ​​para se concentrar nos compradores certos no momento certo, maximizando o impacto. - Lidar com objeções proativamente: traga as principais partes interessadas para a conversa mais cedo para abordar as objeções antes que elas aumentem e mantenha os acordos avançando. - Construir relacionamentos: promova conexões significativas e confiança com as partes interessadas cruciais - mesmo sem o Facetime direto em calendários ocupados. - Gerenciar ofertas com mais eficiência: direcione a ação do comprador com CTAs incorporados em vídeos, acelerando a velocidade de negócios e as próximas etapas. Confiados por milhares de equipes virtuais de vendas e marketing, as empresas que usam o Vidyard geram mais leads e vendedores ganham mais negócios.